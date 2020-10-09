Galatasaray'da indirimi kabul etmeyen 2 futbolcu Belhanda ve Feghouli

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. DHA'nın haberine göre Başkan Cengiz’in işaret ettiği iki isim Belhanda ve Feghouli.
Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen’in anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, ekim ayına kadar tüm takıma ödemeleri yaptıklarını söyledi. Takımda sadece 2 kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren Cengiz, bu iki futbolcunun yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi.
Bu 2 isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.