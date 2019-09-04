Galatasaray'da imza şov

Saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda başlayan tören öncesi tribünlerde büyük bir coşku yaşandı

Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açıldı.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Babel, Jimmy Durmaz, N'Zonzi ve Florin Andone milli takımda oldukları için törene katılamayacak olan isimler.

İşte Galatasaray'ın gecesinden fotoğraflar...

Falcao ve Abdürrahim Albayrak

Türk Telekom Stadı'nda imza törenine 25.002 taraftar katıldı.

Mustafa Cengiz: Çok gergin bir transfer döneminin ardından yeni transferleri huzurunuza getirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Sizin isteğinizi en optimum şekilde halletmeye çalıştık. Falcao transferinin bir kısmını üstlenen Nef'e teşekkür ederim

Radamel Falcao taraftara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jean Michael Seri taraftarı böyle selamladı

Ryan Babel'den mesaj;

Ryan Babel: "Milli takımda olduğum için yanınızda olamayacağım. Galatasaray'da oynamak benim için onur. Beni herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Desteğiniz için teşekkürler"

Falcao'dan mesaj geldi