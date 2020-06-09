Galatasaray'da ilk takviye sağ tarafa

AKŞAM
Fransız basınından “urban-fusions.fr” sitesinin haberine göre Galatasaray, Meksika’nın Tigres Kulübü’nde forma giyen Chaka Rodriguez’le prensip anlaşmasına vardı. 29 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Yani bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacak. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden transferde dikkatli davranan Sarı-Kırmızılı Yönetim, sağ bekteki sıkıntıyı bonservissiz çözdü.
MARIANO TARZINDA SAĞ BEK
Mariano’nun mukavelesini uzatmayı düşünmeyen Aslan, buradaki problemi Meksikalı futbolcuyla çözdü. 18 kez Meksika Milli Takımı’nın formasını giyen Rodriguez, 1 gol kaydetti. Hücumcu karakterde bir bek olan Chaka, bu sezon Tigres’le 16 lig maçına çıkarken 1 gol, 4 asistle oynadı. 1.75 boyundaki Rodriguez, Mariano tarzında bir bek. O bölgede Galatasaray’ın elinde Martin Linnes de bulunuyor. Ancak Norveçli futbolcu, joker olarak kullanılacak.
MARTIN LINNES JOKER OLACAK
Martin Linnes hem sağ hem de sol bekte görev yapabildiği için Fatih Terim tarafından önümüzdeki sezon hamle oyuncusu olarak kullanılacak. İlk 11’de çoğunlukla Chaka Rodriguez’in oynaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya ne kadar maaş ödeneceği net olarak belirtilmedi. Ancak alınan bilgelere göre senelik ücreti 1 milyon 250 bin euro olacak. Oyuncunun mukavelesinde maç başı ve başarı bonuslarının da bulunması bekleniyor.
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.
Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.
Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.
Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.
Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.
Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biri olan Aitor Cantalapiedra, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüyle anlaştı.