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  3. Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Brezilyalı oyuncu Mariano ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Brezilyalı oyuncu Mariano ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Brezilyalı oyuncu Mariano ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu: Brezilyalı sağ bek Mariano...

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mariano'ya Brezilya'dan talip çıktığı ve oyuncunun devre arasında ülkesine döneceği bildirildi.

Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek Sambacı için 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon gösterdiği etkisiz performansla teknik heyetin gözünden düşmüştü.

Kariyerine ülkesinin Guarani takımında başlayan Brezilyalı futbolcu; Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Fluminense, Bordeaux ve Sevilla formalarını da giydi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 804 dakika süre alan Mariano, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'ın Mariano ile birlikte ocak ayında ve sezon sonunda birçok isimle daha yollarını ayırması bekleniyor.

(Fotomaç)

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