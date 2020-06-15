Galatasaray'da iki yıldız cezalı duruma düştü

Dün akşam Muslera ile Andone'yi sakatlığa kurban veren sarı kırmızılılar, Donk ile Adem'i de kaybetti. Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, Adem de çift sarıdan atıldı. İki isim de Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

Luyindama ile Marcao'nun sakatlıkları Galatasaray savunmasını zora sokarken, Rize maçında Muslera'nın da ayağının kırılması moralleri iyice bozdu. Andone'nin de sedyeyle oyundan çıkması planları alt üst etti.

Galatasaray tüm bunların üzerine Hollandalı savunmacı Donk ile forvet Adem'i de kaybetti. Mücadeleye sınırda çıkan Donk, 61'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adem de 87 ve 89'da gördüğü kartlarla oyun dışında kaldı. İki oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK sınavında forma giyemeyecek.

Rize maçına ceza sınırında çıkan Mariano, Seri ve Feghouli ise karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.