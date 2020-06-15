Galatasaray'da iki yıldız cezalı duruma düştü

Luyindama ile Marcao'nun sakatlıkları Galatasaray savunmasını zora sokarken, Rize maçında Muslera'nın da ayağının kırılması moralleri iyice bozdu. Andone'nin de sedyeyle oyundan çıkması planları alt üst etti.
Galatasaray tüm bunların üzerine Hollandalı savunmacı Donk ile forvet Adem'i de kaybetti. Mücadeleye sınırda çıkan Donk, 61'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adem de 87 ve 89'da gördüğü kartlarla oyun dışında kaldı. İki oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK sınavında forma giyemeyecek.
Rize maçına ceza sınırında çıkan Mariano, Seri ve Feghouli ise karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı kaleme aldı.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor yenilgisi sonrası harekete geçti. Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Boateng ve Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e sözleşme konusunda taviz verilmeyecek. Genç oyuncular kadroya dahil edilecek.
Dün akşam Muslera ile Andone'yi sakatlığa kurban veren sarı kırmızılılar, Donk ile Adem'i de kaybetti. Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, Adem de çift sarıdan atıldı. İki isim de Gaziantep maçında forma giyemeyecek.
Spor Bakanı Kasapoğlu, “İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için Nihat ve Servet Bey, UEFA ile alternatifleri (gelecek yıl seyircili final) görüşüyor” dedi.