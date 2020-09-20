Galatasaray'da iki isimle yollar ayrılıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'den yönetime satış izni çıkmadı Fatih Terim'den yönetime satış izni çıkmadı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Roma'nın transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin gitmesine izin vermedi.

Trabzonspor'da yeni yıldızlar basına tanıtıldı Trabzonspor'da yeni yıldızlar basına tanıtıldı Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Flavio Medeiros da Silva, Lewis Baker ve Benik Afobe için imza töreni gerçekleştirdi.

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de Cengiz Ünder resmen Leicester City'de Roma'dan Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün internet sitesine verdiği demeçte Premier Lig hayalinin gerçekleştiğini vurguladı ve yeni takımı için heyecanını dile getirdi.

Cengiz Ünder: 'Önümde yeni bir meydan okuma var' Cengiz Ünder: 'Önümde yeni bir meydan okuma var' Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.

Stefano Okaka koptu geliyor Stefano Okaka koptu geliyor Fenerbahçe, İtalyan golcü Stefano Okaka'nın transferi konusunda her konuda anlaştı.