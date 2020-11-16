Galatasaray'da iki isim Fatih Terim'den forma bekliyor

Luyindama'nın sakatlığı ve Omar Elabdelloui’nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması, Teknik Direktör Fatih Terim’i Kayserispor maçı için zorunlu arayışa itecek. Omar’ın yerine sağ bekte Linnes’in oynaması bekleniyor. Luyindama’nın durumuna göre ise stoperde Ryan Donk’un ilk alternatif olacağı ifade edildi.
TEDAVİYE OLUMLU YANIT
Angola mücadelesi öncesi antrenmanda yaşanan sakatlık Galatasaray sağlık heyetini harekete geçirdi. Tedavinin Türkiye’de yapılması için çağrıda bulunan sağlık heyetine, Luyindama olumlu yanıt verdi. Bu arada korona tarzı şikayetler gösteren Ryan Babel de Hollanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
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