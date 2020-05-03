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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 17:31
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 17:31

Galatasaray'da iki genç futbolcuyla yollar ayrılacak

Galatasaray'da iki genç futbolcuyla yollar ayrılacak

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alatasaray, Sekidika ve Ozornwafor için Süper Lig'den gelecek teklifleri değerlendirecek. Cimbom'un planı, iki ismi de oynayacakları takımlara kiralamak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un durumuydu.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi. Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

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