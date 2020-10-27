Galatasaray'da 'her şey yolunda'

AKŞAM

Erzurum'da yönetimi hedef alan Fatih Terim, Türk Telekom'da Başkan Mustafa Cengiz'le gergin bir toplantı gerçekleştirdi. Araya Albayrak girdi. Terim ise, “Her şey yolunda” paylaşımını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Erzurum galibiyeti sonrası “Artık ne kimsenin arkasındayım, ne de yanındayım” açıklamasının ardından dün flaş bir gelişme yaşandı. Terim, Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı’nda bir araya geldi. Kısa süre süren toplantıda gergin anlar yaşandı. Terim toplatıyı terk etti. Aynı mekanda Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelen Fatih Terim “Her şey yolunda” mesajını paylaştı. Albayrak “Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak son noktayı koydu. Bugün G.Saray’da haftalık Sportif A.Ş. ve kulüp yönetim kurulu toplantıları yapılacak. Bu kritik toplantılar sonrası G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in de alınan kararları açıklaması bekleniyor.