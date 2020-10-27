Galatasaray'da 'her şey yolunda'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Erzurum galibiyeti sonrası “Artık ne kimsenin arkasındayım, ne de yanındayım” açıklamasının ardından dün flaş bir gelişme yaşandı. Terim, Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı’nda bir araya geldi. Kısa süre süren toplantıda gergin anlar yaşandı. Terim toplatıyı terk etti. Aynı mekanda Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelen Fatih Terim “Her şey yolunda” mesajını paylaştı. Albayrak “Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak son noktayı koydu. Bugün G.Saray’da haftalık Sportif A.Ş. ve kulüp yönetim kurulu toplantıları yapılacak. Bu kritik toplantılar sonrası G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in de alınan kararları açıklaması bekleniyor.
Bordo-Mavili yönetim, F.Bahçe yenilgisi sonrası İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni adaylar arasında Abdullah Avcı ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıktı.
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