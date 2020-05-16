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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:03
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:05

Galatasaray'da her şey sil baştan!

Galatasaray'da her şey sil baştan!

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Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.

Galatasaray’da performans ekibindeki bir yardımcı personelin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması, Florya’daki bütün hesapları alt üst etti. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokollerini devreye sokan sarı-kırmızılıların antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

HERKESE YENİDEN TEST

Galatasaraylı futbolcular bu süre zarfında evlerinde bireysel çalışmalarını yapacak. 5 gün sonra tesislerde yeni bir test yaptıracak olan oyuncular, yeni bir vakanın çıkması durumunda bu kez 14 günlük bir izolasyon sürecine girecek. Takımın antrenmanlara başladıktan sonra verilen zorunlu ara takımın gelişimi açısından tüm hesapları bozdu.

ENDİŞELER ARTTI

Galatasaray’da futbolculara yakın bir isim olan personelin koronavirüse yakalanması endişeleri arttırdı. Teknik direktör Fatih Terim’in “Oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle, doğru planlanmış, ilgili devlet ve yerel makamlarla koordineli, herkesin aynı standartlarda olduğu ve kulüplerimizin denetlendiği bir anayasamızın olması gerekiyor” çıkışına oyuncular da destek verdi.

TERİM'E GÖRE 12 HAZİRAN ERKEN

Terim ve futbolcuların, TFF tarafından liglerin başlaması için açıklanan 12 Haziran tarihini erken buldukları öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, liglerin haziran sonuna doğru başlayacağı beklentisinde... (Milliyet)

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Galatasaray'da her şey sil baştan!
Galatasaray'da her şey sil baştan!

Galatasaray'da her şey sil baştan!

Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.

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