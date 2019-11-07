Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'e 6-0 mağlup olurken, grubun bir diğer maçında PSG, Club Brugge'ü 1-0 mağlup etti.
Paris Saint-Germain'de Galatasaray'dan kiralık olarak oynayan Mbaye Diagne, 76. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Keylor Navas'ı geçemedi.
GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI
Bu sonuçların ardından gruptan çıkma şansını kaybeden Galatasaray, 4 maç sonunda golle tanışamadı ve 1 puanla grubun son sırasında kaldı. Club Brugge ise Galatasaray'dan aldığı 2 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun zirvesinde 4'te 4 yapan PSG yer alırken, Real Madrid de 7 puanla 2. sıraya yerleşti ve gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.
UEFA İÇİN BRUGGE İLE MÜCADELE
Galatasaray kalan iki maçında Club Brugge ile UEFA Avrupa Ligi bileti almak için çekişecek. Sarı-kırmızılılar, kalan 2 maçta Belçika ekibinden daha fazla gol atmak zorunda.
GRUPTA PUAN DURUMU
(12) PSG
(7) Real Madrid
(2) Club Brugge
(1) Galatasaray
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
26.11.2019
Real Madrid - PSG
Galatasaray - Club Brugge
11.12.2019
PSG - Galatasaray
Club Brugge - Real Madrid