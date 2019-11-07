Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi

Paris Saint-Germain'de Galatasaray'dan kiralık olarak oynayan Mbaye Diagne, 76. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Keylor Navas'ı geçemedi.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI

Bu sonuçların ardından gruptan çıkma şansını kaybeden Galatasaray, 4 maç sonunda golle tanışamadı ve 1 puanla grubun son sırasında kaldı. Club Brugge ise Galatasaray'dan aldığı 2 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun zirvesinde 4'te 4 yapan PSG yer alırken, Real Madrid de 7 puanla 2. sıraya yerleşti ve gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

UEFA İÇİN BRUGGE İLE MÜCADELE

Galatasaray kalan iki maçında Club Brugge ile UEFA Avrupa Ligi bileti almak için çekişecek. Sarı-kırmızılılar, kalan 2 maçta Belçika ekibinden daha fazla gol atmak zorunda.

GRUPTA PUAN DURUMU

(12) PSG

(7) Real Madrid

(2) Club Brugge

(1) Galatasaray

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

26.11.2019

Real Madrid - PSG

Galatasaray - Club Brugge

11.12.2019

PSG - Galatasaray

Club Brugge - Real Madrid