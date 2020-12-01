Galatasaray'da hedef değişti! Aslan iddialı hale geldi...

Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray sevindi. Bu sezon çok iddialı bir kadro oluşturan ve şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin en önemli rakipleri olduğunu düşünen Galatasaray cephesi bu nedenle sonuca sevindi.
İlk yarı sona erdiğinde puan tablosunda zirveden 3-4 puan geride tamamlamayı ve devre arasında yapılacak takviyelerle tekrar iddialı hale gelmeyi planlayan sarı-kırmızılılar yakalanan ivme ile beraber hedef değiştirdi. Şimdi ilk yarıyı yedek tamamlaması hedefleniyor.
Takımın form durumu ile beraber fikstürün de buna uygun olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar, Hatay ile oynadıktan sonra bay geçecek.
Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.
Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.
Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.
Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.
Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.