Galatasaray'da hedef Antalyaspor maçı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta Ljajic için son şans Beşiktaş'ta Ljajic için son şans Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Adem Ljajic için son karar verildi.

Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat ortaya çıktı Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor'dan Çebi mesajı Trabzonspor'dan Çebi mesajı Trabzonspor Kulübü, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.