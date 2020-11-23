Galatasaray'da hedef 4'te 4 yapmak

Milli ara öncesi Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da hedef çıkışı sürdürmek. Üst üste Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u da devirmesi halinde puanını 19'a yükselterek iddiasını gösterecek.
KULÜBEYE AKADEMİDEN TAKVİYE GELECEK
Muslera ve Okan Kocuk'un yokluğunda Kayserispor maçında kaleyi Fatih Öztürk koruyacak. Kulübede ise yedek kaleci olarak 18 yaşındaki Emircan Seçgin oturacak. Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da maç kadrosunda yerlerini alacak.
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Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş'ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.