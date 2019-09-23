Levent Şahin sınıfta kaldı! Hamza Hamzaoğlu ile ilgili karar bugün veriliyor

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Malatyaspor karşısında girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamayan ve derbi öncesi 2 puan kaybeden Galatasaray’da oyuncu değişiklikleri konusunda yetersiz kalan Levent Şahin’e büyük bir öfke duyuluyor.

Fatih Terim’in cezalı olduğu haftada Malatya’da oyuna müdahale edemeyen, daha doğrusu sorumluluk almayarak taraftarları çıldırtan Levent Şahin’in Falcao’yu 90.dakikada sahaya sürmesi tepki çekerken, deneyimli antrenörün Emre Mor’a şans vermediği gibi Nagatomo’yu da çıkararak Ömer Bayram’ı sol beke çekmesi hayretle karşılandı.

LEVENT ŞAHİN SINIFTA KALDI

İlk yarıda orta sahada oynadığı futbolla parmak ısırtan ve 1,68’lik Seri’ye kafa golü attıran Ömer Bayram’ın sol beke hapsedilmesi Galatasaray’ın ikinci bölgedeki etkinliğini azaltırken, fizik olarak hazır olmayan Lemina’nın basit top kayıpları ve net gol pozisyonundan yararlanamaması sarı kırmızılı ekibe 2 puan kaybettirdi. İlk 45 dakikada Nagatomo yüzünden nefes alamayan Guilherme’nin Levent Şahin’in yaptığı değişikliklerin ardından serbest kalması Brezilyalı futbolcuya rahatlık sağlarken, 1-0 geride olan Malatyaspor’un arkada açık alanlar bırakmasına rağmen 90 dakika etkisiz oynayan Adem Büyük’ün yerine Emre Mor hamlesinin yapılmaması yedek kulübesi yönetiminin hanesine eksi olarak yazıldı.

HAMZA HAMZAOĞLU SESLERİ

1-1 biten maçtan sonra Levent Şahin’i topa tutan Galatasaraylı taraftarlar Hamza Hamzaoğlu ismini gündeme getirirken, yönetimin bu sese kulak verip vermeyeceği bugün yapılacak olağanüstü toplantıda netlik kazanacak.