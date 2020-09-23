Galatasaray'da Hajduk Split maçı hazırlıkları tamamlandı

Cavani, F.Bahçe'nin tapusunu istedi!

Urugaylı starın, Sarı-Lacivertliler'den talep ettiği ücret dudak uçuklattı. 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Fener'e 3 milyon euro imza parası, yıllık 3.5 milyon euro net ücretten 4 senelik sözleşme şartı koydu. 4 yıllık maliyeti bonuslar hariç 17 milyon euroyu (153 milyon TL) bulunca görüşmeler başlamadan bitti.