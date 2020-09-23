Galatasaray'da Hajduk Split maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında karşı karşıya geleceği Hajduk Split maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı olan son kısmında ise müsabakanın taktik antrenmanı üzerinde duruldu.
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