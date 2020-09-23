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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:01
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Galatasaray'da Hajduk Split maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray'da Hajduk Split maçı hazırlıkları tamamlandı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında oynayacağı Hajduk Split mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında karşı karşıya geleceği Hajduk Split maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı olan son kısmında ise müsabakanın taktik antrenmanı üzerinde duruldu.

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