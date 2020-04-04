Galatasaray'da gündem Nazım Sangare

Galatasaray, haziran ayında yeniden başlaması beklenen Süper Lig için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da 2021-2022 sezonunun transfer planlamalarını yapıyor.
Yabancı ağırlıklı kadrosunu yerli isimlerle de takviye etmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin, öncelik verdiği bölgelerden biri de sağ bek olarak görünüyor. 34 yaşına gelen Mariano hücumda iyi performans verse de savunmada zaman zaman aksıyor. 30 yaşındaki Şener Özbayraklı ise kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Galatasaray, bu bölgeyi Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi alarak güçlendirmeyi planlıyor.
HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ
Cimbom, Nazım Sangare'yi alarak takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle Galatasaray, sol kanatta Marcelo Saracchi'de olduğu gibi sağda da bir dinamizm yakalayacak.
Gösterdiği performansla A Milli Takıma kadar yükselen Sangare de kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma transfer olarak çıtayı yükseltmek istiyor. Sarı- kırmızılı yöneticilerin başarılı sağ bek ile kurduğu temastan olumlu yanıt aldıkları öğrenildi. Sangare gelirse, Fatih Terim yola Linnes-Sangare ikilisiyle devam edecek.
(Fotomaç)
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Şener Özbayraklı'yla yolları ayırma kararı alan, Mariano'nun ise kontratını yenilemeyecek olan Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.