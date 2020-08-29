Galatasaray'da gündem Halil Akbunar

Yeni sezona bol alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.
TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, İzmir ekibinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 maça çıkarken Akbunar, 5 gol atıp 1 asist kaydetmişti.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.