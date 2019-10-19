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  3. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina ise idmanın tamamında takımla çalıştı.

(AA)

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