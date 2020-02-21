Galatasaray'da 'Genel Kurulun iptali' davası ertelendi

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan süreci hem yönetim kanadı hem de üyeler mahkemeye taşımış ve 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.
14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'Genel Kurulun iptali' davası da ileri tarihe ertelenince sarı-kırmızılı kulüpte olağanüstü seçim ihtimalleri de şimdilik rafa kalktı.
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Mart ayında yapılan ve idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurulun iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi.
Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.
Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olan, Avrupa futbolunu çok yakından takip eden Hikmet Karaman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi.