Galatasaray'da 'Genel Kurulun iptali' davası ertelendi

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Mart ayında yapılan ve idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurulun iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan süreci hem yönetim kanadı hem de üyeler mahkemeye taşımış ve 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'Genel Kurulun iptali' davası da ileri tarihe ertelenince sarı-kırmızılı kulüpte olağanüstü seçim ihtimalleri de şimdilik rafa kalktı.