Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca... Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca... Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.

Beşiktaş'tan Trabzonspor maçına itiraz geliyor Beşiktaş'tan Trabzonspor maçına itiraz geliyor Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.

İdman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı İdman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! O isimler gidiyor Beşiktaş'ta operasyon başladı! O isimler gidiyor Trabzonspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Kara Kartal’da yeni sezonun planlaması şimdiden konuşulmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, kiralık oyuncular; Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby’le yollarını ayıracak. Beşiktaş’la; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Atiba’yla kontrat yenilenmesi beklenirken Caner Erkin’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Burak, Ljajic ve Vida’nın da geleceği, tekliflere göre şekillenecek.

Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı Kadıköy’de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.