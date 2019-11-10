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  3. Galatasaray'da Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone, ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone, ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone, ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Florin Andone'den kötü haber geldi. Romanya Milli Takımı, Andone’nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı. Başarılı golcünün ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı mücadelenin henüz başında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Florin Andone'den kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcunun ligde ilk devreyi kapattığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMI AÇIKLADI

Romanya Milli Takımı, Andone’nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı. Bu durumda oyuncunun ilk yarının sonuna kadar oynaması mümkün görünmüyor.

Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından kiralık olarak kadroya katılan Florin Andone, çıktığı 9 maçta 2 gole imzasını atmıştı.


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