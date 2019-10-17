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Galatasaray'da Garry Rodrigues pişmanlığı

Galatasaray'da Garry Rodrigues pişmanlığı

Yaz transferinde Henry Onyekuru'yu almak için Garry Rodrigues'i veto eden sarı-kırmızılılar, şimdi Hollandalı'nın tarzında Falcao'nun verimini artıracak bir ismin peşinde.

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi. Gomis'in gol kralı olduğu sezon Rodrigues'in performansını dikkate alan Aslan, ara transferde Falcao'ya da aynı desteği verecek bir isim arayışında....

Yaz transfer döneminde önceliği Onyekuru'ya veren sarı-kırmızılılar, geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti. Ancak Monaco, Everton'a 15 milyon Euro ödeyip Onyekuru'nun bonservisini alınca Galatasaray'ın eli boş kalmıştı. Ardından büyük bir sükse ile transfer edilen Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'da tıpkı Rodrigues gibi asist özelliği ön planda olan bir hücum oyuncusunu ara transferde almak için çalışmalar başladı.

GENÇLİK OPERASYONU

Golsüz biten Gençlerbirliği maçından sonra öz eleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Belki de ben hatalıyım. Acemi, oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları oynatmalıydım" demişti. Ve Terim, milli arada dediğini yapıp, Sivasspor maçına gençleri tek tek hazırlamaya başladı.

Özellikle kanatlarda çabuk ve hızlı oyuncu eksikliğini hisseden G.Saray'da Feghouli'nin yerine Emre Mor görev yapacak. Jimmy Durmaz-Yunus Akgün ikilisinden biri de formayı formsuz Babel'den alabilir. Selçuk'u Seri ile değiştirecek Fatih Terim, cezalı Mariano'nun yokluğunda formayı Şener'e verecek. Yuto Nagatomo yerine Emre ya da Ömer oynayacak. İyileşen Luyindama da 11'e dönecek.

(Sabah)

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