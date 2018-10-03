Galatasaray'da galibiyetlere özel prim verilmeyecek

Galatasaray'da artık galibiyete özel prim verilmeyecek. Sarı-kırmızılılar bugün Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkarken, olası bir galibiyet ve beraberlik halinde yönetimin futbolculara ne kadar özel prim vereceği merak ediliyordu.

Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim, Fatih Terim'in de onayıyla özel prim uygulamasına son verdi.

Bu kararda futbolcuların sözleşmelerindeki özel maddelerin etkili olduğu belirtildi. Sözleşmelerinde alınan puan çerçevesinde özel primler alan futbolcular şampiyonluk halinde de hatırı sayılı rakamlar alıyor.

Bu sezonla beraber UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi için dağıtılan primlerde ciddi artış olurken galibiyete 2.7 milyon euro, beraberliğe de 900 bin euro verilmesi kararı alınmıştı.

(Milliyet)