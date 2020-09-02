Galatasaray'da Fred için umut ışığı doğdu

Sabah

Van de Beek'in gelmesiyle Fred ikinci plana atıldı. Solskjaer, yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor.

Zor görünse de Fred transferi Galatasaray'ın gündeminde kalmaya devam ediyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester Evening gazetesi, Donny Van de Beek'in transferi sonrası menajer Solskjaer'in maaş skalasını yakalamak için bir kurban vermek zorunda olduğunu Fred'in en muhtemel isim olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın bu transferde önemli bir kapı olduğu da iddia edildi. Ayrıca taraftarlar, oyuncunun gönderilmesini istiyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifi yapması bekleniyor. Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak Manchester United'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

261 MAÇTA 25 GOL, 27 ASİST

Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon Premier League'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi.