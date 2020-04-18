Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo...

Sözcü gazetesinin haberine göre Falcao’nun ayrılması halinde rota Bafetimbi Gomis olacak.
Fransız golcünün takım arkadaşı Carlos Eduardo da listedeki bir diğer isim.
İKİSİ BİRLİKTE GELİYOR
İki oyuncunun da sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor olması sarı kırmızılı ekibin iştahını kabartıyor.
Eğer uygun maliyetli sözleşmeleri kabul ederlerse Gomis ve Eduardo yeni sezonda Galatasaray forması giyecekler.
2017-18 sezonunun başında transfer edilen Gomis, attığı 29 golle şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu.
34 yaşındaki oyuncu bu sezon Al-Hilal formasıyla çıktığı 28 maçta 19 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
Carlos Eduardo ise 25 maçta 14 gol atarak takımın anahtar oyuncularından biri olduğunu gösterdi.
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