SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo... Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo... Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor! Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor! Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.

Prandelli'den Ünal Aysal'a şok sözler Prandelli'den Ünal Aysal'a şok sözler Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Prandelli kovulma sebebini de açıkladı...

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.

Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı Koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.