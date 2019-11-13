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  3. Galatasaray'da Florin Andone krizi! Sözleşmesi dondurulabilir

Galatasaray'da Florin Andone krizi! Sözleşmesi dondurulabilir

Galatasaray'da Florin Andone krizi! Sözleşmesi dondurulabilir

Ameliyat sonrası sağlık kurulu ile Florin Andone’nin durumu masaya yatırılacak.... Fatih Terim’in Rumen yıldızla yolların ayrılmasını isteyebileceği öğrenildi.

Radamel Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla alkış alan Florin Andone'nin Galatasaray macerası bitebilir... Gaziantep maçında dizinden ağır bir sakatlık geçiren Rumen yıldızla ilgili doktorların, "En erken mart başında dönecek" raporu verdiği öğrenildi.

SEZONU BİLE KAPATABİLİR!

Hatta Andone'nin sezonu kapatma ihtimali bile olduğu iddia edildi. Bu gelişme üzerine Fatih Terim'in, "Maksimum 1-2 ay için Andone'yi kadroda tutamayız" dediği belirlendi.

BRİGHTON'A TEKLİF YAPILACAK

Ameliyat sonrası sağlık kurulu ile toplantı yapılacağı öğrenildi. Eğer tablo değişmezse yönetim Brighton kulübü ile kiralık anlaşmasının iptalinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor

SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

Eğer İngilizler olumsuz yanıt verirse bu kez Andone'nin sözleşmesinin dondurulması gündeme gelebilir. G.Saray, Rumen yıldızın yerine yeni bir forvet transferi için harekete geçecek.

BURADA DAHA İŞİM BİTMEDİ

Ortaya koyduğu mücadeleci futbolla taraftarların gönlünde taht kuran Florin Andone dün bir mesaj yayınladı. Rumen yıldız, "Burada daha işim bitmedi. En kısa sürede döneceğim" dedi.

Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.

(Takvim)


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