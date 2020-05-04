Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor

Transfer döneminin son saatlerinde Radamel Falcao'ya alternatif olması için Brighton'dan kiralanan Florin Andone, yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırmıştı.
SEZON TAMAMLANDIĞI GİBİ GERİ DÖNECEK
Sakatlıktan dönmesinin ardından beklenen performansı sergileyemeyen Andone, gözden düşmüştü. Tuttomercatoweb'de yer alan haberde Rumen golcünün geçirdiği sakatlık nedeniyle kendisini kanıtlayamadığı ve Türkiye macerasının kısa sürdüğü ifade edildi. Tecrübeli forvetin sezonun tamamlanmasıyla kulübüne geri döneceği kaydedildi.
MALİYETİ 3,2 MİLYON EURO OLDU
Ada ekibinden 700 bin Euro karşılığında kiralanan Andone, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazandı. Fatih Terim'in alternatif planı olarak bilinen Rumen golcü, 11 maçta rakip filelere 2 gol bıraktı.
Mücadeleci futboluyla taraftarın da ‘Yeni Elmander’ yakıştırmasında bulunduğu Andone’nin Brighton ile sözleşmesi 2023’te bitecek.
(Fanatik)
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
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