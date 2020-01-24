Galatasaray'da Florin Andone çalışmalara başladı

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali eşleşmeleri belli oldu.

Fatih Terim'in Galatasaray yönetimindeki büyük rahatsızlığı Fatih Terim'in Galatasaray yönetimindeki büyük rahatsızlığı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?

İmza töreninde bir transfer daha açıklandı İmza töreninde bir transfer daha açıklandı Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Adis Jahovic'in imza töreninde eski Beşiktaşlı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile anlaştıklarını açıkladı.

G.Saray'da sular durulmuyor! Terim'e yanıt geliyor... G.Saray'da sular durulmuyor! Terim'e yanıt geliyor... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de transfer yapılabilmesinin tek şartı var Fenerbahçe'de transfer yapılabilmesinin tek şartı var Sarı-lacivertlilerin itirazını görüşen kurul, harcama limitine 16 milyon TL daha ekledi. Kanarya yine ‘eksi’den kurtulamadı. Transfer için oyuncu satışı şart!

Ahmet Nur Çebi'nin gönlündeki dünya yıldızı teknik adam Ahmet Nur Çebi'nin gönlündeki dünya yıldızı teknik adam Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçildikten sonra alacakları dağıttı, 6 maçlık galibiyet serisiyle işler yoluna girdi. Ardından ödeme krizi yine başladı, Kartal son 8 maçta 7 yenilgi aldı. Yönetim Abdullah Avcı’yı göndermek istiyor ama yerine getirilecek teknik adam için kaynak yok. Harcama limiti nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ın eli kolu bağlı durumda. Ahmet Nur Çebi'nin hayalindeki teknik adam ise Steven Gerrard.