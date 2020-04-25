Galatasaray'da flaş gelişme! Kaptan Arda Turan...

Galatasaray'da 2011 yılından beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan yeni sezonda Terim’in yardımcılarından biri olması bekleniyor.

PARA TALEBİ YOK

Saha içerisinde yeni bir kaptan isteyen Fatih Terim’in istediği isim devre arasında olduğu gibi sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan. Galatasaray’dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

RIERA DEFTERİ KAPANMADI

Koronavirüs süreci öncesi eski futbolcu Albert Riera ile de görüşme yapılırken, İspanyolla isimle ilgili yeni dönemde yeni gelişmeler olabileceği gelen bilgiler arasında. (Ajansspor)

