Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor

Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan başarılı kaleci Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı yönetimden kontratının 2 yıl daha uzatılmasını istedi. Yönetim bu öneriye sıcak bakarken tecrübeli file bekçisi, maaşında da büyük indirime gidecek.

Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı file bekçisinin bu kez kendisinin öneride bulunduğu öğrenildi.



33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera'nın 2021'te bitecek sözleşmesinin 2023'e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

Böylece Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek.

Muslera'nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin Euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon Euro olacağı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

(Sabah)