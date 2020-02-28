Galatasaray'da Fernando Muslera yine fark yarattı

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera yaptığı kurtarışla alkış toplamıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezon kalesinde 18 gol görürken, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle de en iyi performansı sergileyen isim oldu.
Muslera'nın ardından Trabzonsporlu Uğurcan Çakır %78'lik kurtarış oranıyla ikinci sıraya adını yazdırdı
Listenin 3. sırasında, yüzde 75'lik oranla Mert Günok yer aldı.
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Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.
Beşiktaş'ın 2018 yılında girişimlerde bulunduğu ancak transferini gerçekleştiremediği Alphonso Davies'in piyasa değeri an itibarıyla 40 milyon Euro!
İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.
Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...