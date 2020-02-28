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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 10:47
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 10:50

Galatasaray'da Fernando Muslera yine fark yarattı

Galatasaray'da Fernando Muslera yine fark yarattı

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Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon da yaptığı kurtarışlarla göz dolduruyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera yaptığı kurtarışla alkış toplamıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezon kalesinde 18 gol görürken, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle de en iyi performansı sergileyen isim oldu.

Muslera'nın ardından Trabzonsporlu Uğurcan Çakır %78'lik kurtarış oranıyla ikinci sıraya adını yazdırdı

Listenin 3. sırasında, yüzde 75'lik oranla Mert Günok yer aldı.

(Takvim)

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