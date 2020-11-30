Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor

Haftayı 3 puanla kapatıp morallenen Galatasaray'a bir iyi haber de Fernando Muslera'dan geldi.
Geçtiğimiz sezon 14 Haziran tarihinde oynanan Çaykur Rize maçında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı file bekçisi iyileşip idmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada 5.5 aylık tedavi süreci tamamlanan Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.
Tecrübeli yıldızın 2 hafta içinde takımla birlikte idmana çıkacak duruma geleceği de ifade ediliyor.
HATAY HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI
Cimbom, Hatay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ç. Rize önünde oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Saracchi ve Falcao tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.