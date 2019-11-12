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  3. Galatasaray'da Feghouli'ye şans doğdu

Galatasaray'da Feghouli'ye şans doğdu

Galatasaray'da Feghouli'ye şans doğdu

Teknik Direktör Fatih Terim'in devre arasında satışını istediği isimlerden Sofiane Feghouli'nin özellikle son Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında ortaya koyduğu performans bu oyuncu için yeniden düşünme sürecini başlattı.

Fatih Terim'in devre arasında satışını istediği isimlerden Sofiane Feghouli'nin özellikle son Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında ortaya koyduğu performans kafaları karıştırdı.

Terim'in Cezayirli oyuncunun bu performansı sürdürmesi durumunda takımda tutmayı düşündüğü ifade edildi.

İlk devrede kalan maçlarda Feghouli'ye daha fazla şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcı beklediği katkıyı alabilirse, onu takımda tutacak. Feghouli için şans doğdu.

(Star)


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