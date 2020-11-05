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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 15:26
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol

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Hürriyet

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbaye Diagne'nin yerine Ali Yavuz Kol'a şans verme kararı aldı.

Ankaragücü maçında çok kötü bir performans ortaya koyan ve tavırları ile de sabırları taşıran Mbaye Diagne'nin yerine Fatih Terim, genç futbolcuyu hazırlıyor. Altyapıdan yetişen ve A Takım kadrosunda yer alan 19 yaşındaki oyuncunun antrenman performansına, taktik idmanlarda attığı gollere, hırsına ve kendini geliştirme isteğine tam not veren Fatih Terim, Ali Yavuz Kol'a süre verme kararı aldı.

Kariyeri boyunca genç futbolcuları Galatasaray'a ve Türk futboluna kazandıran Fatih Terim, milli takım arasının ardından Ali Yavuz'a şans verip vitrine çıkaracak.

TERİM GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Birçok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ali Yavuz Kol'un ayrılığına izin vermeyen Terim, Adem Büyük'ün de gidişi sonrasında 19 yaşındaki oyuncuya gelen teklifleri veto etmişti.

Ali Yavuz Kol'un antrenmanlarda attığı goller, fizik gücü Terim'den tam not alırken Fatih Terim'in kafasında ise 19 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta bu sezon Falcao'nun yedeği ve 'hamle oyuncusu' olarak kullanmak var. Tecrübeli hoca, oyuncuyu kazanmak ve uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet etmesi adına üzerine düştüğü Ali Yavuz Kol için milli takım maçları nedeniyle lige verilecek arada özel bir çalışma program hazırlandı.

ÖZEL PROGRAMLA HAZIRLANACAK

19 yaşındaki oyuncu bu 10 günlük ara zarfında hem fiziksel olarak hem de son vuruşlarda daha iyi noktaya çıkması için Scot Piri ve teknik ekip ile ekstra çalışmalara tabi tutulacak.

Fatih hocanın milli aranın ardından Kayserispor, Rizespor ve Hatay ile oynanacak karşılaşmalarda Ali Yavuz Kol'u sonradan süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray altyapısında yetişen Ali Yavuz Kol, Florya'daki taktik idmanlarda teknik heyetin gözüne girerken geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Tarsus İdman Yurdu'nda çıktığı 27 maçta 9 gol ve 2 asiste imza attı. Milli Takım alt yaş kategorilerinde de 59 maçta 17 golü var.

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