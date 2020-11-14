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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:21
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi Djibril Sow

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi Djibril Sow

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Devre arasında 8 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Djibril Sow'u yazdı. Sarı-Kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Sezon başında yapılamayan transferlerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi ortaya çıktı.

Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, Eintracht Frankfurtlu Djibril Sow'un üzerinde duruyor.

HEM DEFANSİF HEM OFANSİF

Terim'in 23 yaşındaki İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına eklediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirlendi. Sow orta alanda hem defansif hem ofansif roller üstleniyor.

9 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçen yıl 9 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Sow bu sezon gözden düşmüş durumda. Genç yıldız Bundesliga'da 30 süre alabildi.

BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR

Yeni sezonda 'sattığın kadar al' maddesinden kurtulacak olan G.Saray'ın Senegal asıllı İsviçreli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.

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