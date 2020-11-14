Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi Djibril Sow

Sezon başında yapılamayan transferlerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi ortaya çıktı.
Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, Eintracht Frankfurtlu Djibril Sow'un üzerinde duruyor.
HEM DEFANSİF HEM OFANSİF
Terim'in 23 yaşındaki İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına eklediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirlendi. Sow orta alanda hem defansif hem ofansif roller üstleniyor.
9 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Geçen yıl 9 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Sow bu sezon gözden düşmüş durumda. Genç yıldız Bundesliga'da 30 süre alabildi.
BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR
Yeni sezonda 'sattığın kadar al' maddesinden kurtulacak olan G.Saray'ın Senegal asıllı İsviçreli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.
Devre arasında 8 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Djibril Sow'u yazdı. Sarı-Kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Fenerbahçe'de kasığında yırtık tespit edilen ve ortalama 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül'ün ardından dinlendirileceği öğrenilen Caner Erkin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacak. İki futbolcunun yerine kritik maçta Nazım Sangare ve Filip Novak forma giyecek.