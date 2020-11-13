Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü seçimde

Galatasaray'da geçtiğimiz salı günü Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, haftalık olağan toplantılarında oy birliğiyle seçim kararı almışlardı. Bu flaş gelişme sonrası seçimin 19-26 Aralık tarihleri için yapılması konusunda gerekli başvurunun yapıldığı ifade edilmişti.
Bu ara seçimin gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki Mayıs ayında bir seçim daha olacak. Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz'le birlikte, Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu isimleri gündeme geldi. Bu durum, Florya'da endişe yaşanmasına neden oldu. Sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve göndermeyi düşündüğü futbolcular için gerekli hamleler yapılmamıştı. Yönetimle Terim arasındaki kriz, yapılan toplantı sonrası Ocak ayındaki transfer döneminde yerine getirilmek üzere şimdilik yatışmıştı.
MUSTAFA CENGİZ NE KARAR ALACAK?
Ancak önceki gün yaptığı açıklamada, "Şu anda başkanlık için verdiğim bir karar yok, sağlığım sebebiyle ailem ve doktorlarım devam etmemi istemiyor" diyen Başkan Cengiz'in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Eğer Cengiz aday olmaz ya da olur da seçilemezse, yerine gelecek kişi 6 ay başkanlık koltuğunda oturacak. Tecrübeli hoca, acil olarak bir ön libero ve kanat istiyor. Bu doğrultuda alınması istenen oyuncular; Monaco'dan Henry Onyekuru ve Fulham'dan Seri. Ancak transferler seçimden çıkacak sonuca göre yapılamazsa, yeni bir sıkıntılı süreç yaşanabilir.
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