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Galatasaray'da Fatih Terim seferberliği

Galatasaray'da Fatih Terim seferberliği

"Organize, ancak amatör bir kötülük var demiştim, amatör lafıma alınmışlar, artık daha profesyoneller" sözü nedeniyle Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza ve kararın 19.05'te açıklanması, Galatasaray'da büyük infial uyandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında, Fatih Terim'e verilen cezayla birlikte adeta soğuk savaş başladı.

Tecrübeli hocanın, "Organize, ancak amatör bir kötülük var demiştim, amatör lafıma alınmışlar, artık daha profesyoneller" sözlerine karşılık verilen 4 maçlık men cezası ve kararın saat 19.05'te açıklanarak, kulübün kuruluş yılı olan 1905'e gönderme yapılması, camianın büyük tepkisini çekti.

Sarı- Kırmızılı taraftarlar, önümüzdeki günlerde federasyon binasına bir yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak çeşitli taraftar gruplarının sosyal medya hesaplarından sert açıklamalar yapıldı.

Kasımpaşa maçı bekleniyor

Sarı-Kırmızılı yönetim de, başkan Mustafa Cengiz'in açıklaması ve diğer isimlerin sosyal medya tepkileri dışında çeşitli hazırlıklar içerisinde. Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ortadan kaldırılması yönünde, geniş çaplı bir savunma dosyası oluşturulacak ve bire bir görüşmelerde bulunulacak.

Tarafarlar da milli ara sonrası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında pankartlar ve tezahüratlarla 90 dakika boyunca Terim'e tam destek verecek. 

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