Fatih Terim Paulinho'yu istedi: 1,5 yıllığına bize kiralayın, parlatıp geri verelim

SÜPER Lig’de geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve 6-0’lık Real Madrid bozgunuyla da Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Galatasaray, Ocak ayı transferleri için düğmeye bastı. Feghouli, Emre Mor ve Babel’den kanatlarda istediği verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar’ın yeni Henry Onyekuru için ise rotasını Almanya’ya çevirdiği ortaya çıktı.

1,5 YILLIĞINA BİZE KİRALAYIN

Şampiyon olduğu son 2 sezonda kanatlardan yüksek derecede verim alan Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in kapısını çaldı. Cim-Bom’un, Sambacı için Alman kulübüne 1.5 sezonluğuna kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

7 MAÇTA OYNAYIP 1 GOL ATTI

Fatih Terim, Paulinho’yu Onyekuru’da olduğu gibi parlatıp, kupalar kazandıktan sonra kulübüne geri göndermeyi planlıyor. Leverkusen’in geçen sezon 18.5 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı Sambacı, bu sezon 7 maçta görev yapıp 1 gol attı. Alman ekibinin hocası Bosz’tan istediği kadar süre alamayan Paulinho’nun G.Saray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Star)