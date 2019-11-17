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  3. Fatih Terim Paulinho'yu istedi: 1,5 yıllığına bize kiralayın, parlatıp geri verelim

Fatih Terim Paulinho'yu istedi: 1,5 yıllığına bize kiralayın, parlatıp geri verelim

Fatih Terim Paulinho'yu istedi: 1,5 yıllığına bize kiralayın, parlatıp geri verelim

Galatasaray, 19 yaşındaki Sambacı için Leverkusen’e kiralama teklifinde bulundu. Terim, Paulinho’yu parlatıp kupa kazandıktan sonra kulübüne geri yollamak istiyor.

SÜPER Lig’de geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve 6-0’lık Real Madrid bozgunuyla da Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Galatasaray, Ocak ayı transferleri için düğmeye bastı. Feghouli, Emre Mor ve Babel’den kanatlarda istediği verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar’ın yeni Henry Onyekuru için ise rotasını Almanya’ya çevirdiği ortaya çıktı.

1,5 YILLIĞINA BİZE KİRALAYIN

Şampiyon olduğu son 2 sezonda kanatlardan yüksek derecede verim alan Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in kapısını çaldı. Cim-Bom’un, Sambacı için Alman kulübüne 1.5 sezonluğuna kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

7 MAÇTA OYNAYIP 1 GOL ATTI

Fatih Terim, Paulinho’yu Onyekuru’da olduğu gibi parlatıp, kupalar kazandıktan sonra kulübüne geri göndermeyi planlıyor. Leverkusen’in geçen sezon 18.5 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı Sambacı, bu sezon 7 maçta görev yapıp 1 gol attı. Alman ekibinin hocası Bosz’tan istediği kadar süre alamayan Paulinho’nun G.Saray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Star)


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