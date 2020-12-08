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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 11:59
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Galatasaray'da Fatih Terim farkını koydu, Aslan, güneşli günlere yelken açtı

Galatasaray'da Fatih Terim farkını koydu, Aslan, güneşli günlere yelken açtı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yine tecrübesini konuşturdu: Milli arada büyüyen krizi başarılı bir şekilde sonlandırdı. Bir çok eksiğe rağmen yedek isimlerle harikalar yarattı. Bu dönemde Emre Taşdemir, Oğulcan, Diagne parlarken Galatasaray zirveye ortak oldu.

Milli arada as oyuncularını kaybeden ve taraftarlarını korkutan Galatasaray, bu süreçten güçlenerek çıktı.

Cimbom'da Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda kovid 19'a yakalandı. Ayrıca Christian Luyindama ve Peter Etebo milli takımda sakatlandı. Radamel Falcao ile Emre Taşdemir de sakatlar kervanına eklendi. Bu büyük bir tedirginlik oluştursa da Fatih Terim'in kadrosuna güveni tamdı ve bir bir eksik olan bölgelere yedek oyuncuları monte etti. Kayseri karşısında alınan beraberliğe ve yükselen eleştirilere karşılık geri atım da atmadı.

GİDEN GİTTİ BOŞLUĞU DOLDU

Rizespor karşısında sakatlara eklenen Saracchi-Emre Taşdemir değişikliği dışında oynama yapmadı. O kadro Karadeniz ekibine deplasmanda tam 4 gol atarken ardından da Hatay'ı Türk Telekom'da 3-0'la geçti. Bu süreçte Emre Taşdemir ile birlikte Oğulcan ve Mbaye Diagne yüksek performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Tabii Taylan, Marcao, Feghouli, Emre Kılınç gibi isimleri de unutmamak gerekiyor. Tüm oyuncularını hazır tutmayı başaran ve bunun meyveleri de toplayan Terim, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle takımını da yeniden yarışa dahil etmeyi başardı.

YERLİLERE YÖNELDİ

Fatih Terim, Hatayspor maçından sonra yabancı kuralına bir kez daha değindi, kuralın değiştirilmemesi için ısrarcı olduğunu tekrar gösterdi. Tecrübeli teknik adam Hatayspor maçına; Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Taylan, Taşedemir ve Fatih ile başladı. İlk 11'de 5 yerli oyuncu sahaya süren Terim; Ömer, Kerem ve Ali Yavuz'u sahaya atarak 5 yerliyi korudu.

Terim'in Hatayspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'in yaş ortalaması 27.6'ydı… ancak son anlarda Sekidika, Ali Yavuz ve Kerem'i sahaya alarak takımı 1 yaş daha gençleştirdi. 26.6 yaş ortalaması ile maçı tamamladı.

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