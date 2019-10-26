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  3. Galatasaray'da Fatih Terim 61. derbi sınavına çıkıyor

Galatasaray'da Fatih Terim 61. derbi sınavına çıkıyor

Galatasaray'da Fatih Terim 61. derbi sınavına çıkıyor

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 61. kez bir derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 60 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı.

- Beşiktaş karşısında 30 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 30 derbide ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

- Ligde 43 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önce Süper Lig'de 43 derbi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım bu müsabakaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, 17'sinde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde ligde Beşiktaş ile oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynanan 22 lig müsabakasında ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

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