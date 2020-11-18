Galatasaray'da Fatih Öztürk'e özel program

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Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.

Dusko Tosic sürprizi! Resmi açıklama geldi Dusko Tosic sürprizi! Resmi açıklama geldi Çin ekibi Guangzhou RF'de forma giyen Dusko Tosic'in menajeri Milos Malenovic, oyuncusunun Türkiye'den teklif aldığını ancak Tosic'in kalbinin Beşiktaş'tan yana olduğunu ve devre arasında Siyah-Beyazlılara dönmek istediğini açıkladı

Trabzonspor'da 'Av' zamanı Trabzonspor'da 'Av' zamanı 8 haftada bir galibiyet alan Bordo-Mavililer, Avcı'yla yeni sayfa açmaya hazırlanıyor. Fırtına önümüzdeki 4 haftada ligin alt sıralarında yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle kapışacak. Trabzonspor'un hedefi bu engelleri kayıpsız geçerek rüzgarı arkasına almak.

Milli takımımızın savunması yerle bir oldu Milli takımımızın savunması yerle bir oldu EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.