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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:00
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Galatasaray'da Falcao yerine Diego Costa

Galatasaray'da Falcao yerine Diego Costa

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AKŞAM

G.Saray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse A.Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.

GALATASARAY’DA golcü arayışları sıklaştı... Radamel Falcao’nun bitmek bilmeyen sakatlıklarından bunalan teknik heyet, yönetimle yaptığı toplantıda golcü transferi istedi, listedeki isimler tek tek masaya yatırıldı. Listenin ilk sırasında ise Diego Costa’nın olduğu belirtildi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; A.Madrid’le olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan golcü oyuncuya ocak ayında takım bulması halinde izin verilecek. Haberlerin içeriğinde 32 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifi n Sarı-Kırmızılılar’dan geldiği vurgulandı. Falcao, devre arasında Inter Miami’ye satılırsa Costa, takıma kazandırılacak.

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