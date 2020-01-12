Galatasaray'da Falcao ve Seri idmana çıkmadı

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından, yarı sahada üç ekip halinde tek kale hücum ve kanat organizasyonu çalıştı.
İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan Radamel Falcao ve Jean Michael Seri katılmadı. Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.
Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü.
Yeni transfer Jesse Sekidika antrenman sonrasında yardımcı antrenör gözetiminde ekstra çalışma yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına konuştu.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.