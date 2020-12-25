Galatasaray'da Falcao mutluluğu yaşanıyor

Saat 17.45 sıralarında Trabzon Havalimanı’na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."
Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Fatih Terim'de son dakika! Cezası düşüyor mu?
Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı.
• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."
• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
• "Son 7 maçta 6 galibiyet aldım, bir maç eksik ve dördüncü sıradayım. Alanya maçını yendiğimiz takdirde birinci sırada olma durumumuz bile var. Neredeyse her şeyi yapıyorum, bu yüzden herkes tarafından takdir ediliyorum. Oyuncular için savaşıyorum."
• "Kulübü sıfırdan organize ettim ama başkan mart-nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır."
Galatasaray Kulübü, Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'yle ilgili açıklama yayımlamdı.
• "Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır."
• "Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır."
Sırbistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Karadağlı Dejan Radonjic'i getirdi.