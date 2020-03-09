  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 12:13
  • |
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 12:13

Galatasaray'da Falcao farkı!

Galatasaray'da Falcao farkı!

Paylaş

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor.

Galatasaray'ın sezon başında Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamadığı ligde son haftalarda düzenli forma şansı buldu.

Sezonun ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giyerken, bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı.

Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı.

SON 7 MAÇINDA 8 GOL

Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Falcao, bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında skor üretemedi.

TAKIMIN EN SKORERİ

Radamel Falcao, son haftalarda kaydettiği gollerle bu sezon ligde sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi oldu.

Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran Falcao'yu, 6 golle Adem Büyük takip ediyor.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel de beşer golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Son dakika golü Denizlispor'u üzmedi

title

Semih Kaya sezon sonu Türkiye'ye geri dönüyor

title

Balıkesirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!
Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!
Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Ersun Yanal'dan olay sözler!
Ersun Yanal'dan olay sözler!

Ersun Yanal'dan olay sözler!

Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...
Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...

Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi
Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.