Galatasaray'da Etebo'dan sonra Marcelo Saracchi ile de ayrılık kararı alındı

SPOR GÜNDEMİ

'Fener'de patron kim?' Mert Hakan'ın o hareketi... 'Fener'de patron kim?' Mert Hakan'ın o hareketi... Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.

F.Bahçe'de kafaları karıştıran buluşma F.Bahçe'de kafaları karıştıran buluşma Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Spor yazarları Beşiktaş - Erzurumspor maçını değerlendirdi Spor yazarları Beşiktaş - Erzurumspor maçını değerlendirdi Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - B.B. Erzurumspor karşılaşmalarını köşelerinde değerlendirdiler.

Galatasaray'dan beklenmedik karar Galatasaray'dan beklenmedik karar Galatasaray yönetimi, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sürpriz bir karara imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 9 futbolcuyla devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan Cimbom, bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Yönetim bu kararla oyunculara ‘İyi oynayın, sözleşmeyi alın' mesajı gönderdi.

Sahada trajik ölüm! Bir anda üzerine devrildi Sahada trajik ölüm! Bir anda üzerine devrildi Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.