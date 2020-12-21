Galatasaray'da Etebo'dan sonra Marcelo Saracchi ile de ayrılık kararı alındı

Leipzig, kiraladığı oyuncu için ocak ayında pazarlığa hazır olduğunu belirtse de Aslan, bonservis girişiminde bulunmayacak.
TERİM ‘GEÇ KALDIN’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Karagümrük maçında Ndao'nun golünde kademeye giremeyen Uruguaylı'ya, Terim kenardan 'Geç kaldın' diye tepki göstermişti.
Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - B.B. Erzurumspor karşılaşmalarını köşelerinde değerlendirdiler.
Galatasaray yönetimi, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sürpriz bir karara imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 9 futbolcuyla devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan Cimbom, bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Yönetim bu kararla oyunculara ‘İyi oynayın, sözleşmeyi alın' mesajı gönderdi.
Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.
Etebo ile devre arasında yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Marcelo Saracchi ile de sezon sonunda vedalaşacak.