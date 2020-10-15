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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 14:47
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Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Taylan Antalyalı ise tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Türkiye A Milli Takımı kampından dönen Emre Kılınç, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde adaptasyon çalışması yaptı. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı’ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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