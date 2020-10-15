Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.
Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Taylan Antalyalı ise tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
Türkiye A Milli Takımı kampından dönen Emre Kılınç, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde adaptasyon çalışması yaptı. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı’ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.
Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.
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Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County, son olarak Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'ı denemeye aldı. Tecrübeli futbolcunun performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.