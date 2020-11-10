Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz A erkek basketbol başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı.
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