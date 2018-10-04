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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı

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Galatasaray, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan’ın Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok’un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

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